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موسى: النهضة تهدد بالتخريب.. وقرارات قيس سعيد بلا رجعة (فيديو)

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى إن أعضاء حركة النهضة بتونس يفكرون في الخطة المقبلة وأصدروا بيانا يتحدثون فيه عما جري في 30 يونيو بمصر، ويطالبون بأن يتراجع الرئيس التونسي عن قراراته وإلا ستحدث عمليات تخريب.

وأضاف خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإخوان في تونس يجددون أفعال إخوان مصر مضيفا: "لا تعطي أي إخواني أمان لأن الإخواني هو إخواني، وليس لديه علاقة ببلده بل علاقته بالتنظيم فقط".

وتابع الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس التونسي اتخذ إجراءاته بناء على الدستور الذي كتبه الإخوان، مشيرا إلى أن الإخوان يستنجدون الآن بالأمريكان مثلما فعلوا في مصر معلقا: "إحنا رئيسنا أخد قراره من غير ما يبص شمال ولا يمين، ولم يتراجع عن أي شيء".

وأردف أن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد أيضا لا رجعة فيها، والمجتمع الدولي بشكل عام يتعامل مع الموقف بإجابية، موضحا أن بيان الخارجية الأمريكية كان واضحا، وجاء فيه "أنهم لا يستطيعون توصيف ما حدث على أنه انقلاب".


واستطرد الإعلامي أحمد موسى: "الجميع يراقب الوضع مثلما يفعلون في أي مكان، ويوجد لدى البعض خوف على الإخوان لأنه يتم استخدامهم"، مضيفا أن الرئيس قيس سعيد لديه قوة كاسحة الآن أكثر من الوقت الذي جري فيه انتخابه.


وأضاف أن الإخوان يريدون المصالحة مع الرئيس التونسي لكن المصالحة تكون مع الشعب لأنه هو الذي يرفض الإخوان، مشيرا إلى أن حركة النهضة لم تسعى إلى الحرص على مصالح الناس.

وقال الإعلامي أحمد موسى إن القانون التونسي تم تفصيله على مقاس حركة النهضة ولا يطبق عليهم، مضيفا أن الغنوشي لديه مشكلات فساد مالي، وإذا ترشحت الحركة للانتخابات مرة أخرى لن تحصل على 10% لأن الشعب قد عاني كثيرا منها.

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