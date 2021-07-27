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صفقة الموسم.. كارتيرون يضغط على الزمالك لضم «جلاد الحراس»

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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طالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إدارة ناديه بسرعة حسم صفقة التعاقد مع المهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويحاول مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار حسين لبيب، التوقيع مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة والمعار إلى أهلي طرابلس، حتى نهاية الموسم الحالي.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الزمالك جلسة مع إدارة الفريق السكندري برئاسة فرج عامر، من أجل الاتفاق حول بنود الصفقة وعملية انتقاله.

ويرغب كارتيرون في التوقيع مع اللاعب من أجل تدعيم خط هجومه، في ظل عدم اقتناعه بقدرات مروان حمدي واقترابه من الرحيل بالموسم الجديد.

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