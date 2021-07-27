صراع إنجليزي على نجم لاتسيو

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن 3 أندية مهتمة بالتعاقد مع أحد نجوم لاتسيو الإيطالي الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت صحيفة لاريبابليكا الإيطالية أن ليستر سيتي الإنجليزي اقتحم سباق التعاقد مع الأرجنتيني خواكين كوريا نجم لاتسيو بالإضافة إلى كلا من توتنهام وإيفرتون الإنجليزيين.





وألمحت الصحيفة الإيطالية أن حوالي 30 إلى 35 مليون يورو كفيلة لبيع النجم الأرجنتيني الذي تقدم بطلب رسمي من أجل الرحيل عن صفوف لاتسيو في الصيف الحالي.





وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن باريس سان جيرمان الفرنسي مهتم هو الآخر بنجم أشبيلية الإسباني السابق.