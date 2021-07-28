Advertisements
صابرين لمنتقدي خلعها الحجاب: "اللي هينزل معايا القبر يحاسبني!"
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:47 ص
كساب أحمد
Advertisements
أجابت الفنانة صابرين على سؤال الاعلامية لميس الحديدي، حول مامرت به في حياتها من إرتداء الحجاب ثم خلعه وإستبداله بالباروكة، ثم العودة لشعرها ومدى إن كان هذا "لخبطة " في الافكار، قائلة: "صابرين كانت بتعيش كل لحظة بصدق، وده طبيعي كل مابنكبر بنعيش لحظات معينة بصدق زي قصة حب عشتيها وبعدين باظت،وبعد لما الواحد بيكبر بيستغرب وده تطور " النضوج ".
تابعت في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلة:" لما لبست الحجاب لبسته عن إيمان شديد وكنت في لحظات " لخبطة " وخاصة بعد مسلسل أم كلثوم حصل نجاح كبير وإستقبالات في العالم واوسمة متعددة "
أكملت: " فيه اقنعة كتيرة " إتشالت وسقطت بعد المسلسل من زملاء الفن بعضهم كانوا بيحبوني عشان حبوبة ولطيفة وبعدين فوجئت بيها بتسقط وقلت وقتها أنا إيه ده ؟ إيه الي بيحصل ده ؟ بإسم المنافسة انا مش بتاعت كده خالص.. أنا واحدة بمشي جمب الحيط
ووجهت رسالة لمنتقدي خلع الحجاب قائلة: " الي هينزل معايا القبر يحاسبني.. فيه ناس بتدخل على السوشيال ميديا يوجهولي رسائل من نوعية: بحبك في الله وانا بتقبل ده لكن فيه شريحة تانية شغالة بهدلة وتهزيء ودول لجان ".
تابعت في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلة:" لما لبست الحجاب لبسته عن إيمان شديد وكنت في لحظات " لخبطة " وخاصة بعد مسلسل أم كلثوم حصل نجاح كبير وإستقبالات في العالم واوسمة متعددة "
أكملت: " فيه اقنعة كتيرة " إتشالت وسقطت بعد المسلسل من زملاء الفن بعضهم كانوا بيحبوني عشان حبوبة ولطيفة وبعدين فوجئت بيها بتسقط وقلت وقتها أنا إيه ده ؟ إيه الي بيحصل ده ؟ بإسم المنافسة انا مش بتاعت كده خالص.. أنا واحدة بمشي جمب الحيط
ووجهت رسالة لمنتقدي خلع الحجاب قائلة: " الي هينزل معايا القبر يحاسبني.. فيه ناس بتدخل على السوشيال ميديا يوجهولي رسائل من نوعية: بحبك في الله وانا بتقبل ده لكن فيه شريحة تانية شغالة بهدلة وتهزيء ودول لجان ".
Advertisements