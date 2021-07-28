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صابرين لمنتقدي خلعها الحجاب: "اللي هينزل معايا القبر يحاسبني!"

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:47 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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أجابت الفنانة صابرين على سؤال الاعلامية لميس الحديدي، حول مامرت به في حياتها من إرتداء الحجاب ثم خلعه وإستبداله بالباروكة، ثم العودة لشعرها ومدى إن كان هذا "لخبطة " في الافكار، قائلة: "صابرين كانت بتعيش كل لحظة بصدق، وده طبيعي كل مابنكبر بنعيش لحظات معينة بصدق زي قصة حب عشتيها وبعدين باظت،وبعد لما الواحد بيكبر بيستغرب وده تطور " النضوج ".

تابعت في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلة:" لما لبست الحجاب لبسته عن إيمان شديد وكنت في لحظات " لخبطة " وخاصة بعد مسلسل أم كلثوم حصل نجاح كبير وإستقبالات في العالم واوسمة متعددة "

أكملت: " فيه اقنعة كتيرة " إتشالت وسقطت بعد المسلسل من زملاء الفن بعضهم كانوا بيحبوني عشان حبوبة ولطيفة وبعدين فوجئت بيها بتسقط وقلت وقتها أنا إيه ده ؟ إيه الي بيحصل ده ؟ بإسم المنافسة انا مش بتاعت كده خالص.. أنا واحدة بمشي جمب الحيط

ووجهت رسالة لمنتقدي خلع الحجاب قائلة: " الي هينزل معايا القبر يحاسبني.. فيه ناس بتدخل على السوشيال ميديا يوجهولي رسائل من نوعية: بحبك في الله وانا بتقبل ده لكن فيه شريحة تانية شغالة بهدلة وتهزيء ودول لجان ".

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