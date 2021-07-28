عاجل.. موسيماني يتراجع عن رحيل نجم الأهلي

تراجع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رحيل نجم الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وكان محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق، قاب قوسين أو أدنى من الخروج عن ملعب التتش بالجزيرة، مع بداية الموسم الجديد.





وجاء رفض موسيماني في التفريط بخدمات اللاعب، بسبب ضغط المباريات وحاجته للحفاظ على كل لاعبيه، خاصةً بعد التزام اللاعب مؤخرًا.





ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان، مساء يوم الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر بالدوري المصري الممتاز.



