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مفاجأة كبرى.. برشلونة يستهدف نجمي بايرن ميونيخ

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يستهدف التعاقد مع نجمي بايرن ميونخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة معجب للغاية بالفرنسي لوكاس هيرنانديز نجم بايرن ميونخ لأنه متعدد الاستخدامات.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هيرنانديز يمكنه اللعب كمدافع وظهير أيسر ولذلك فإن المدير الفني الهولندي حريص جداً على التعاقد مع النجم الفرنسي البالغ من العمر 25 عاماً.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة مهتم أيضاً بالتعاقد مع الألماني ليون جوريتسكا نجم خط وسط الفريق البافاري والذي ينتهي عقده معه في 2022.
 

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