متحدث الجيزة: إخلاء العقارات المجاورة لعقار الوراق احتياطيًا

كشف اللواء علاء بدران، المتحدث الرسمي باسم محافظ الجيزة، تفاصيل انهيار عقار الوراق، قائلًا إن محافظ الجيزة انتقل لمكان الحادث.





وأضاف "بدران"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تم إخلاء العقارات المجاورة احتياطيًا.





وأشار، إلى أنه أثناء استخراج جثة مال العقار المنهار، تم سماع استغاثة زوجته تحت الأنقاض، وجرى استخراجها ونقلها للمستشفى.



