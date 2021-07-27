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متحدث الجيزة: إخلاء العقارات المجاورة لعقار الوراق احتياطيًا

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف اللواء علاء بدران، المتحدث الرسمي باسم محافظ الجيزة، تفاصيل انهيار عقار الوراق، قائلًا إن محافظ الجيزة انتقل لمكان الحادث.

وأضاف "بدران"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تم إخلاء العقارات المجاورة احتياطيًا.

وأشار، إلى أنه أثناء استخراج جثة مال العقار المنهار، تم سماع استغاثة زوجته تحت الأنقاض، وجرى استخراجها ونقلها للمستشفى.

وانهار عقار الوراق المكون من 5 طوابق، وتوفي مالكه، ووجه محافظ الجيزة بتوفير مكان بديل للأسر المتضررة للمبيت.

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