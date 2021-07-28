Advertisements

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-7-2021.. المعدن الأصفر يعاود الأرتفاع

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
Advertisements
ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن شهدت تراجع فى تعاملات أمس ليصعد المعدن الأصفر بنحو جنيهان في الجرام.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 سجل 790 جنيها.

عيار 18 سجل 677.25 جنيها.

عيار 24 سجل 902.75 جنيها.

الجنيه الذهب 6320 جنيها.


أسعار الذهب عالميًا:

ارتفع الذهب الثلاثاء 27 يوليو، مع تراجع الدولار وهبوط العوائد الحقيقية لسندات الخزانة الأميركية، لكن مكاسب المعدن النفيس قيًدها حذر بين المستثمرين قبيل اجتماع مجلس الفدرالي الذي قد يقدم تفاصيل بشأن تخفيف إجراءات التحفيز.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1799.60 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول، مرتفعا 0.13%.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة الأميركية للذهب لتسجل عند التسوية 1799.80 دولار للأونصة.

وتراجع مؤشر الدولار 0.23%، وهو ما يخفض تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وهبط أيضا العائد الحقيقي لسندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى مستوى قياسي منخفض وهو ما يقلص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب.

وانحصر المعدن النفيس في نطاق تداول ضيق في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن تخطى لفترة وجيرة مستوى 1830 دولارا، مع فشله في الاستفادة من تراجع عوائد سندات الخزانة القياسية الأميركية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.8% إلى 24.71 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 1.1% إلى 1052.50 دولار بينما نزل البلاديوم 1.8% إلى 2609.50 دولار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يتراجع عن رحيل نجم الأهلي

منذ 17 دقيقة

عاجل - الزمالك يفقد كبرى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين

زلازل تضرب شرم الشيخ ورأس غارب والسويس بقوة 3.5 ريختر

منذ حوالي 6 ساعات

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة الموسم.. كارتيرون يضغط على الزمالك لضم «جلاد الحراس»

منذ أقل من ساعة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ يوم

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بسبب فتاوي "علماء المسلمين".. هل تشهد تونس موجات من العنف الإخواني؟

منذ 34 دقيقة

ليس نيمار ولا دي ماريا أو مبابي.. ميسي يطالب لابورتا بضم نجم باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب في أول أيام عيد الفطر المبارك.. المعدن الأصفر يفقد 6 جنيهات بالمستهل

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 27-5-2021

أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس 27-5-2021

أسعار الذهب تهبط من ذروة 5 أشهر مع ارتفاع عوائد السندات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-6-2021.. المعدن الأصفر يقلص المكاسب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-6-2021 في مصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:57 م

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

08:39 م

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

09:15 م

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

08:03 م

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

07:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان