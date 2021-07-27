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الهلال الأحمر المصري يكشف تفاصيل معونة الدعم الإغاثي الرابعة لفلسطين

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 11:39 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال المصري، التفاصيل المتعلقة بإطلاق معونة الدعم الإغاثي الرابعة للأشقاء الفلسطينيين.

وقال "الناظر" في حواره عبر تطبيق زووم مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم الثلاثاء إنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم فتح جسر لتوصيل المساعدات.

وأشار إلى أن المساعدات المصرية متواصلة إلى قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار، موضحًا أن الهلال الأحمر نجح في توصيل شحنة مساعدات قبل يوم وقفة عيد الأضحى المبارك لتكون هدية من الشعب المصري إلى الفلسطيني في توقيت سريع قبل العيد.

وفي ذات السياق كانت أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، انطلاق معونة الدعم الإغاثي العاجل الرابعة لدولة فلسطين، بعد الأحداث التي وقعت خلال الفترة الماضية، وذلك استمرارا لجسر المساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية التي تقدمها مصر، والتي تعتبر من أكبر المعونات دعما لفلسطين.

وتسلم الهلال الأحمر الفلسطيني معونة دعم الإغاثة من الهلال الأحمر المصري، وذلك لسد النقص الحاد في المستلزمات للمصابين والجرحى والمتضررين.

وقدرت المعونة بأكثر من 160 طنا من المساعدات، التي تم نقلها بأسطول مكون من أكثر 20 سيارة نقل ثقيل من المخازن الاستراتيجية بمحافظة الإسماعيلية، مرافقا معها وفد من إدارة الإغاثة ومتطوعو الهلال الأحمر المصري، إيمانا منهم بالدور الإنساني في مساعدة ومساندة الأكثر احتياجا، خصوصا في أوقات الأزمات.

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معونة مصر فلسطين الهلال الاحمر المصري

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