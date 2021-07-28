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أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 28-7-2021

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:11 ص
أسعار الدولار
أسعار الدولار
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استقرت أسعار الدولار في البنوك ببداية التعاملات اليوم الأربعاء، وسجلت العملة الأمريكية في البنك الأهلى المصري وبنك مصر  15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفي البنوك الخاصة.

استقر سعر الدولار في البنك التجارى الدولي واتش اس بي سي وبنك بلوم وكريدي اجريكول، ليسجل 15.64 جنيه للشراء،و15.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في "وفا التجارى بنك " 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، سجلت العملة الأوروبية الموحدة اليورو، تراجعا أمام الجنيه، ففى بنك مصر والبنك الأهلي سجلت العملة تراجعا بقيمة 6 قروش لتسجل 18.36 جنيه للشراء،و18.52جنيه للبيع.

وفي البنك التجارى الدولي، تراجعت العملة الأوروبية بقيمة 6 قروش لتسجل 18.38 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، ظل الريال السعودي محتفظا بهدوئه لما كان عليه قبل العيد في بنكي الأهلى المصرى وبنك مصر ليسجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وعزز النمو المتواصل لاحتياطي النقد الأجنبي لمصر استقرار سوق النقد وسعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية .

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