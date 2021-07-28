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غرق عامل أثناء تسليك "بلاعة" في البحيرة
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:46 ص
إسلام أمين
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توفى عامل في العقد الخامس من العمر إثر سقوطه داخل "بيارة صرف صحي"، بقرية الناصر التابعة لمركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، وتم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبوالمطامير، يفيد باستقبال المستشفى لمواطن يدعى "جمال عبدالغني عبدالزين" 54 عامًا، مقيم بمنطقة "العشرة آلاف"، عبارة عن جثة هامدة، بسبب إسفكسيا الغرق.
وبالانتقال لموقع البلاغ بمنطقه السلام التفتيش الرابع بقرية الناصر، تبيّن سقوط المتوفى داخل بيارة صرف صحي، في أثناء عملية تطهير وتسليك البيارة، وتم نقل الجثة للمستشفى العام وإيداعها داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.
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