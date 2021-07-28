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الأول في الدبلوم الفني الصناعي: مخدتش دروس خصوصية.. وحلمي الالتحاق بكلية هندسة

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 05:41 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أعرب عبد الله رضا، الأول على الجمهورية في شهادة الدبلومات الفنية الصناعية، عن سعادته بحصوله على المركز الأول على مدارس الدبلوم الفني الصناعي.

وقال "رضا" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "الحمد لله فرحت أهلي كلهم، ومكنتش بأخذ دروس خصوصية خالص".

وأضاف: "كل المهندسين في المدرسة كانوا مسخرين لينا كل شيء من أجل الفهم والتطبيق العملي، وكان فيه مراجعات قبل ليلة الامتحان بالإضافة إلى مواقع الزووم".

وتابع: "أنا حصلت على المركز الأول بفضل مهندسين المدرسة ودعوة والدي والدتي، وحلمي أكمل معادلة وأدخل كلية هندسة، وتخصصي هو معالجة مياه الشرب والصرف الصحي وكنا بنخلص الدرس النظري ونبدأ في الدروس العملية والزيارات الميدانية".

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