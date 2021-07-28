ابنة عم الطبيبة المقتولة تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

قالت الدكتورة ريهام، ابنة عم الطبيبة ضحية زوجها، إن الضحية كانت تحبه ولم تحكي لأسرتها أي مشاكل مع زوجها للحفاظ على استقرار بيتها.





وتابعت "ريهام"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "عمرها ما اشتكت، وماكنتش مستفزة، ولا عمرها استفزت حد"، مستكملة: "كانت في منتهى الاحترام والطيبة".



