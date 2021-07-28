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استشاري نفسي: مصر تحتل المرتبة الثالثة في قتل الأزواج (فيديو)

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 08:09 ص
كساب أحمد
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قال الدكتور وليدي هندي، استشاري الطب النفسي، إن مصر أصبحت تحتل المرتبة الثالثة في قتل الزوجات للأزواج على مستوى العالم العربي،مضيفًا أن هناك امرأة قامت وضع 12 قرص فياجرا لزوجها في الطعام، وبعد ذلك قامت بتقطيعه وطهيه وقدمته للعمال، وهذا الأمر حدث في عام 2020 في دولة الإمارات.

وتابع "هندي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الأزواج معرضون للقتل أكثر من الزواجات بنسبة 4 لـ1، والمرأة كانت ضعيفة، ولكن الآن الكثير من السيدات "استرجلت"، ولم تصبح مثل السيدات في الماضي، معقبًا: "ربنا يجعل كلمنا خفيف عليهم"."

ولفت استشاري الطب النفسي، إلى أن هناك احصائية تقول بأن كل 10 رجال، يقتل منهم 8 رجال على يد سيدات من الأقارب سواء الزوجة أو الأبنة.

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