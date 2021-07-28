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خبر هام من "مكتب التنسيق" لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 08:11 ص
كساب أحمد
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أكد سيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أن دخول بعض الكليات لا يرتبط بالمجموع، فبعض الكليات تشترط النجاح في اختبار القدرات، حتى إذا كان الطالب حاصل على مجموع يقدر بـ100% في الثانوية العامة..


وتابع "عطا"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن التقديم في مكتب التنسيق مجانًا بنسبة 100% على موقع مكتب التنسيق بداية من 7 أغسطس، مشيرًا الى أن كليات الإعلام والفنون التطبيقية، والتربية الموسيقية، وكليات التمريض والسياحة في حاجة إلى الدخول إلى اختبار قدرات، معقبًا: "اختبار القدارت هيكون بجد".".


وطالب الطلاب بعدم الانسياق لإعلانات التي تتحدث على اعطاء دورات للتدريب على اختبار القدرات عبارة عن بيزنس، وليس لها علاقة بالواقع، لأن اختبار القدرات بتعلق بموهبة وقدرة الطالب على الالتحاق بمجال معين.

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