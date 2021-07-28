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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 03:46 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 28 يوليو 2021.

وجاءت توقعات خبراء الأرصاد كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

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