عاجل.. الأهلي يخطف مدرب الزمالك رسميا

أعلن الكابتن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أن اختياره وقع على الإسباني أوجستي بوش، لتولي مهمة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» في الموسم الجديد.





وأضاف أنه أبلغ مجلس الإدارة بهذا الاختيار لاعتماده، وسوف يقوم بالاتصال بالمدير الفني الإسباني لترتيب كافة الأمور الخاصة به، وتوفير كل احتياجات الفريق.





وكان أوجستي يتولى تدريب الزمالك في الموسم الماضي، لكنه رحل عن القلعة البيضاء بعدما أنهى تعاقده مع النادي مؤخرًا.

يُذكر أن الأهلي فاز بدوري المرتبط في الموسم الماضي، بينما ودع دوري السوبر من نصف النهائي، وخسر نهائي كأس مصر.







