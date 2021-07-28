هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلادها برفقة أسرتها

شاركت الفنانة هنادي مهنا جمهورها بصور لها من عيد ميلادها برفقة زوجها الفنان "أحمد خالد صالح" وأسترتها،وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



علقت

هنادي علي الصور قائلة:"دائمًا ممتن لوجودك حقًا أناالأكثر حظًا،أشكركم علي المفاجأة الجميلة ورسم الإبتسامة علي وجهي أحمد أحبك جدًا شكرًا لك يا بابي وأمي علي كل شئ اشكر أصدقائي الرائعين علي تواجدهم دائمًا بحبكو".



والجدير بالذكر أن آخر العمال الفنانه هنادي مهنا فيلم "تماسيح النيل" بطولة حمدي المرغني، مصطفي خاطر، هنادي مهنا، بيومي فؤاد، خالد الصاوي، سليمان عيد، كريم عفيفي، محمد ثروت، سوزان نجم الدين، ويزو، سامية طرابلسي، محمد جمعه، بدرية طلبة، من تأليف لؤي السيد، إخراج سامح عبدالعزيز.

