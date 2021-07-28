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الجمعة.. المركز الكاثوليكي للسينما يكرم أسرة "خلى بالك من زيزي"

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:39 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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اختارت اللجنة العُليا بالمركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية الأستاذين مجدي سامي وميشيل ماهر مسلسل " خلي بالك من زيزي" لإقامة ندوة خاصة له يوم الجمعة الموافق ٣٠ يوليو ٢٠٢١ في تمام السابعة مساءً بقاعة النيل.


وتأتي هذه الندوة والتي تُعتبر الثانية هذا العام والرابعة على مستوى ندوات الأعمال الدرامية، لما لهذا المسلسل من أبعاد إنسانية.


يذكر أن مسلسل خلى بالك من زيزي، تناول مرضاً نفسياً لا ينتبه له الكثير وهو ADHD أو (اضطراب نقص الإنتباه مع فرط النشاط)، وتغيير الصورة النمطية للمريض النفسي والتي انتشرت عبر أعمال فنية سابقة على مدار سنوات طويلة، إذ قدّمه بشكل أقرب إلى الواقعية. والتعامل الجيد مع المرض النفسي وإبراز فكرة تغيير الشخص، كما يوجه الدعوة الى تقبّل الشخص غير المثالي والواقعي الذي يعاني من مشكلات ويحاول حلّها.

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