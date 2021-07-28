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تعرف على موعد مباراة مصر ضد أستراليا في أولمبياد طوكيو

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:12 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد الدمتناوي
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يستعد منتخب مصر الأولمبي، لمواجهة نظيره المنتخب الأسترالي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، من أولمبياد طوكيو 2020.

حيث يسعى المنتخب الوطني تحت قيادة شوقي غريب، لتحقيق الفوز، أملا في التأهل للدور التالي.

وخسر منتخب مصر أمام الأرجنتين في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة، بهدف نظيف، بينما تعادل أبناء شوقي غريب في المباراة الأولى أمام إسبانيا بدون أهداف.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره منتخب إستراليا، على قنوات beIN 4K HDR، beIN Sports HD Xtra 2.

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