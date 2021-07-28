لهذا السبب.. إلهام شاهين تشيد بالقوات المسلحة اللبنانية

شاركت الفنانة إلهام شاهين، جمهورها ومتابعيها بصورة لها مع عدد من رجال القوات المسلحة بدولة لبنان الشقيقة خلال زيارتها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام" ‬‏وصلت لبيروت الآن .. وذهبت فورا من المطار إلى النصب التذكاري لشهداء انفجار 4 أغسطس .. لأضع إكليل الزهور و أتقابل مع زملاء ضحايا الإنفجار من رجال الإطفاء .. الله يرحم شهداء الواجب .. و الله يحافظ على لبنان الغاليه و أهلها ".





وأضافت" و شكرا سيادة الضابط على نجم على إهدائى شعار فوج الإطفاء الذي يحمل ثلاث كلمات .. مروءة و تضحيةه و إخلاص ..قدر الضباط فى كل البلاد أن يضحوا بحياتهم لإنقاذ أوطانهم و الحفاظ على حياة الشعوب .. ربنا يحميكم من كل شر و يبارك لكم .. و شكرا لسيادة محافظ بيروت على اهتمامه بزيارتى للبنان ..و ستظل لبنان عروس الوطن العربى الجميلة رغم كل الظروف الصعبة ..بحب لبنان".







وأكدت الفنانة إلهام شاهين أهمية ذكرى ثورة 30 يونيو، بأنه يوم هام استعاد فيه الشعب المصري بلده مرة أخرى بعدما سرقها جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرة إلى أن أهم مكتسبات هذا اليوم هو التخلص من الإخوان.