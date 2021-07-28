Advertisements

بعد إعلان فضه.. ننشر أبرز 27 قانونًا أقرهم البرلمان في دور الانعقاد الأول (إنفوجراف)

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 06:20 ص
أرشيفية
أرشيفية
دينا عبد الستار
Advertisements
أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

وحرص المجلس منذ بداية دور الانعقاد على ممارسة اختصاصه التشريعي المنصوص عليه في الدستور من خلال مناقشة العديد من مشروعات القوانين التي أحيلت عليه من قِبل الحكومة وأعضاء المجلس والموافقة عليها.

وترصد "الفجر" من خلال انفوجراف أبرز 27 قانون أقرهم مجلس النواب بدور الانعقاد الأول، وهم كالتالي:
- مشروع قانون الموازنة العامة للدولة.

- مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021 2022.

- مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسي.

- مشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث.

- مشروع قانون تعديل اللائحة الداخلية للمجلس.

- مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.

- مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

- مشروع قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية.

- مشروع قانون الصكوك السيادية.

- مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري.

- مشروع قانون الموارد المائية والري.

- مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية.

- مشروع قانون تعديل بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

- مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

- مشروع قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها.

- مشروع قانون الفصل بغير الطريق التأديبي.

- مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور.

- مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.

- مشروع قانون البوابة المصرية للعمرة.

- مشروع قانون بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري.

- مشروع قانون "العلاوة" وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

- مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.

- مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- 4 قوانين بالترخيص لوزارة البترول التعاقد مع الشركات للبحث عن البترول.
بعد إعلان فضه.. ننشر أبرز 27 قانونًا أقرهم البرلمان في دور الانعقاد الأول (إنفوجراف)
بعد إعلان فضه.. ننشر أبرز 27 قانونًا أقرهم البرلمان في دور الانعقاد الأول (إنفوجراف)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قانون تنمية البحيرات قانون البحيرات السمكيه دور الانعقاد الأول الفصل التشريعى الثانى البحيرات السمكيه

أخبار تهمك

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

فاركو يطلب التعاقد مع متوسط ميدان الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ حوالي 12 ساعة

زلازل تضرب شرم الشيخ ورأس غارب والسويس بقوة 3.5 ريختر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. برشلونة يستهدف نجمي بايرن ميونيخ

منذ حوالي 7 ساعات

كومان يرفض صفقتين سوبر في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم جديد يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ يوم

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

ننشر تقرير أعمال مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث

ماذا قدم البرلمان بدور الانعقاد الثالث؟

أبرزهم "التأمين الصحي الشامل".. قوانين وافق عليها البرلمان بدور الانعقاد الثالث

"النواب" يوافق على مشروع شراكة مع ألمانيا الاتحادية لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة

رفع الجلسة العامة للبرلمان والعودة للانعقاد غدًا

أبرزها الموافقة على تغليظ عقوبة ختان الإناث.. ماذا حدث بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:39 م

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

09:57 م

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

02:40 ص

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

11:01 م

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

09:15 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان