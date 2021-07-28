بعد إعلان فضه.. ننشر أبرز 27 قانونًا أقرهم البرلمان في دور الانعقاد الأول (إنفوجراف)

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.





وحرص المجلس منذ بداية دور الانعقاد على ممارسة اختصاصه التشريعي المنصوص عليه في الدستور من خلال مناقشة العديد من مشروعات القوانين التي أحيلت عليه من قِبل الحكومة وأعضاء المجلس والموافقة عليها.





وترصد " الفجر " من خلال انفوجراف أبرز 27 قانون أقرهم مجلس النواب بدور الانعقاد الأول، وهم كالتالي:

- مشروع قانون الموازنة العامة للدولة.





- مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021 2022.





- مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسي.





- مشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث.





- مشروع قانون تعديل اللائحة الداخلية للمجلس.





- مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.





- مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.





- مشروع قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية.





- مشروع قانون الصكوك السيادية.





- مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري.





- مشروع قانون الموارد المائية والري.





- مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية.





- مشروع قانون تعديل بعض الأحكام الخاصة بالقطن.





- مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.





- مشروع قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها.





- مشروع قانون الفصل بغير الطريق التأديبي.





- مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور.





- مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.





- مشروع قانون البوابة المصرية للعمرة.





- مشروع قانون بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري.





- مشروع قانون "العلاوة" وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.





- مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.





- مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.



