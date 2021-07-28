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عضو بغرفة السياحة يصدم الجميع بأسعار الساحل الشمالي للمصريين والأجانب (فيديو)
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 07:07 ص
كساب أحمد
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قال علي غنيم، عضو مجلس الاتحاد المصري لغرف السياحة، إن أسعار الخدمات في المناطق الخاصة بالمصطافين مبالغ فيها بصورة كبيرة جدًا، معقبًا: "لدينا فئة لا تستطيع أن تتحمل هذه الأسعار، وهذه الفئة من حقها أن تستمع بوطنها".
وتابع "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن أسعار فواتير الساحل الشمالي بها مغالاة كبيرة، مشددًا على ضرورة مراقبة ظاهرة غلاء في الخدمات في القرى السياحة للمصريين بشكل صارم.
ولفت إلى أن المقصد السياحي المصري في الخارج هو أرخص مقصد سياحي في العالم، ويقدم بأقل من التكلفة، مضيفًا أن بعض السياح يأتون لمصر إقامة كاملة شاملة الوجبات وتذكرة الطائرة بـ280 يورو، متسائلًا: "هل دا يصح، وإحنا عندنا مقصد سياحي عظيم فريد من نوعه، دا يرضي مين!"
وأشار إلى أن بعض الفنادق تقدم أرخص أسعار في العالم للسياح في الخارج، بينما في الداخل ترفع الأسعار بدون رقيب، مشيرًا إلى أن سعر الرحلة في تركيا على سبيل المثال شامل الطائرة لا يتعدى 11 ألف جنيه، أما إقامة المواطن في الساحل الشمالي يتعدى 40 ألف جنيه في الأسبوع.
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