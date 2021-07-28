بالبكيني.. صافيناز تعلن خطوبتها



احتفلت الراقصة صافيناز بخطوبتها أمام حمام السباحة وهي ترتدي البكيني، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت فيديو لها مع خطيبها عبر حسابها الشخصى بموقع “ انستجرام ، وحاز الفيديو على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



وكانت قد تصدرت الراقصة صافيناز تريند محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو قصيراً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وهي جالسة شبه عارية على السرير داخل غرفة نومها.





