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مفاجأة مدوية.. نجم جديد يطلب الرحيل عن ريال مدريد

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:23 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد نادر
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كشف تقارير صحفية إسبانية،ان هناك لاعب آخر في صفوف ريال مدريد طلب الرحيل عن صفوف النادي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقاً لما ذكره برنامج"كواترو" الإسباني، فإن النرويجي مارتن أوديجارد، لاعب خط الوسط، لا يشعر بالراحة في الفريق عقب عودته من الإعارة هذا الصيف.

وأشار البرنامج، أن أوديجارد لا يستطيع التكيف مع أجواء الملكي، مما جعل ممثلوه يبحثون عن العروس المحتملة لضمه.

وأوضح البرنامج الإسباني أن ريال مدريد لا يمانع رحيل اللاعب النرويجي بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكر ، أن أوديجارد قد يلجأ للعودة مرة أخرى إلى صفوف أرسنال الإنجليزي بعدما شعر بالراحة هلال الموسم الماضي.

وانتقل أوديجارد الى صفوف المدفعجيه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث خاض مع الفريق 20 مباراة تمكن خلالها من أحراز هدفين وصنع مثلهما.

وكان المدافع الفرنسي رافائيل فاران طلب أيضًا الرحيل عن ريال مدريد، هذا الصيف، وانتقل إلى مانشستر يونايتد.

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