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ابن عم القتيل ضحية زوجته: دوافع الجريمة مبهمة حتى الآن

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 07:40 ص
القتيل ضحية زوجته
القتيل ضحية زوجته
أمنية فوزي
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قال محمود حجاب، ابن عم الزوج الضحية على يد زوجته، إن دوافع ارتكاب الجريمة شيء مبهم، معلقًا: "اللي يوصل زوجة إنها تمسك سكينة ده شيء مبهم، وشيء بينهم هما الاتنين".

وأوضح "حجاب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه كان هناك خلافات طبيعية بين الزوجين، مثل أي خلافات قد تحدث بين المتزوجين.

وأضاف ابن عم الزوج، أن الزوجين لديهما طفلة 3 سنوات ونصف، وطفل سنة ونصف، مؤكدًا أن والدته ستقوم بتربية الأطفال.

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