Advertisements

"الصحة" تعلق على مشاهد الزحام داخل المعامل المركزية للوزارة

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 05:17 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الادارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، إن مشاهد الازدحام في المعامل المركزية لوزارة الصحة للراغبين في السفر، حدثت بسبب أن الشهادات التي حصل عليها المواطنين في بادئ الامر، لم يكن الغرض منها التوثيق، بل كانت بغرض توثيق تلقي اللقاحات".

وتابع "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء: "كانت الشهادات باللغة العربية وجزء من تلك الشهادت فقط كان باللغة الانجليزية للوافدين،ومقدمة للسفارات المختلفة، ولم يكن الهدف منها التوثيق بغرض السفر ". مشيرًا إلى أنه فور إشتراط بعض الدول لحصول المسافرين على شهادات تفيد بتلقي اللقاح،جري توثيقها من وزارة الصحة، لكن الاعتماد للسفر يتم من خلال مكاتب وزارة الخارجية.

وأضاف: "الناس بدأت تروح توثقها في مكاتب الاعتماد في وزارة الخارجية بختمها بغية توثيقها للسفر، رغم أن كل المحافظات كلها بها مكاتب للخارجية، لكن إجراءات التوثيق تتم أيضًا في السفارات الموجودة في العاصمة، ومن ثم الناس بتيجي من المحافظات عشان عملية التوثيق يعد مكاتب الخارجية من السفارات".

وشدد على أن مراكز التطعيم الدولية بغرض السفر ستكون جاهزة خلال أيام للمسافرين "الشهادات الاصلية كانت لتوثيق التطعيم فقط ومع إشتراطات السفر رغب الملقحون في توثيق الشهادات

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ووارة الصحة كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم جديد يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة كبرى.. برشلونة يستهدف نجمي بايرن ميونيخ

منذ حوالي 6 ساعات

زلازل تضرب شرم الشيخ ورأس غارب والسويس بقوة 3.5 ريختر

منذ حوالي 12 ساعة

كومان يرفض صفقتين سوبر في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

فاركو يطلب التعاقد مع متوسط ميدان الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ حوالي 11 ساعة

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

مواطنون أمام معامل الصحة لإجراء تحليل كورونا: التكلفة عالية والتنظيم فاشل (فيديو)

مدير سابق بالمالية: أغمى عليا في زحام تحليل كورونا أمام معامل الصحة (فيديو)

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

الصين تطلق شهادات تطعيم رقمية ضد COVID-19 للسفر عبر الحدود

وزيرة الصحة: سنوفر لقاحات كورونا لجميع الحجاج قبل موسم الحج

غرفة سفر وسياحة الإسكندرية تتخذ إجراء جديد بخصوص تطعيم العاملين ضد كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:39 م

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

09:57 م

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

02:40 ص

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

11:01 م

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

09:15 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان