راندا البحيري توجه رسالة لجمهورها بشأن العنف

وجهت الفنانة راند البحيري، رسالة لـ متابعيها، وجمهورها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت راند البحيري عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها، وعلقت قائلة: “بعيداً عن الهزار يا جماعه إعقلوها الله أكبر علينا بلد محترمه أكتر من ١٠٠ مليون نسمه عايشين في سلام و بجد بنحب بعض إزاي بقي؟ لازم ناس تانيين يتضايقوا من ده و يحاولوا يشوهوا الصوره و يحاولوا يخلونا نتهز حتي قدام نفسنا و ننجرف لفكرة إن العنف تفشي وسطنا و نصدق ده و نفقد الأمل”.





وتابعت: "العنف تفشي عالمياً و إنما الأرقام بتقول إننا الحمدلله من أكتر الشعوب سلميه و تاريخنا بيقول إننا شعب بيميل للسلام.. متصدقوش كل اللي بيتقال جريمه او اتنين او عشره مش بيمثلوا مجتمع بالكامل آمنوا بسلام مصر".



يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى مسلسل "الأخ الكبير"، وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.