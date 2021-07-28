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تشكيل مصر المنتظر ضد أستراليا في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:32 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد الدمتناوي
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يلتقي منتخب مصر الأولمبي، أمام نظيره المنتخب الأسترالي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، من أولمبياد طوكيو 2020.

حيث يسعى المنتخب الوطني تحت قيادة شوقي غريب، لتحقيق الفوز، أملا في التأهل للدور التالي.

وخسر منتخب مصر أمام الأرجنتين في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة، بهدف نظيف، بينما تعادل أبناء شوقي غريب في المباراة الأولى أمام إسبانيا بدون أهداف.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي، اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال - أحمد فتوح - كريم العراقي.

خط الوسط: عمار حمدي - أكرم توفيق - رمضان صبحي - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

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منتخب مصر منتخب استراليا كره القدم بأولمبياد طوكيو

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