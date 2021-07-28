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مدافع برشلونة يتخذ قرارا غير متوقع.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:34 ص
برشلونة
برشلونة
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة، استغل العطلة الأخيرة لمحاولة استعادة مستواه البدني، وإقناع النادي بالاستمرار وعدم الرحيل.

وشارك أومتيتي صاحب الـ28 عامًا في أول مباراتين وديتين للفريق، ضمن التحضيرات للموسم الجديد ضد ناستيك وجيرونا، وظهر بشكل جيد.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أومتيتي ثقته بنفسه عالية ويرى أنه يمكن أن يكون مفيدًا للفريق، ويحاول محو الشكوك حول حالته البدنية.

وتابعت الصحيفة، أنه قبل العودة للتدريبات، خضع أومتيتي لفحص طبي مع جراح عظام، لإثبات أن ركبته اليسرى بخير، والآن يواصل العمل بجد لاستعادة مستواه.

وأشارت الصحيفة، أن أومتيتي مُصر لإتمام عقده للنهاية، والذي ينتهي في 2023، ويسعى لإقناع مدربه الهولندي رونالد كومان بالبقاء، لكن إدارة النادي لا يرون سوى التخلص منه من أجل تقليل الأجور.

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مباراة برشلونة ضد جيرونا برشلونة اومتيتي

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