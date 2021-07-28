من داخل الجيم.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها، صورة لها من خلال خاصية استورى عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت ياسمين صبرى فى الصورة أثناء ممارسة التدريبات الرياضة، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم الفنان أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.