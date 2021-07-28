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عمرو يوسف يظهر بإطلالة كاجوال عبر "إنستجرام"

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 02:53 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شارك النجم عمرو يوسف، جمهوره ومتابعيه، بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهر عمرو يوسف في الصورة بإطلالة كاجوال خلال زياته الحالية للإمارات، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.


يذكر أن برومو مسلسل "الملك"، للنجم عمرو يوسف الذي كان من المقرر عرضه رمضان الماضي، أثار جدلاً كبيراً حول أزياء الممثلين، وشكلهم الذي لا يتطابق مع العصر الفرعوني، ونال المسلسل هجوماً كبيراً قبل عرضه، وقرّرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقف "الملك" وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع؛ لمشاهدته، ومراجعة السيناريو كاملًا، وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية؛ حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان 2021.

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