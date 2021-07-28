ضياء السيد يكشف موقف صالح جمعة من الرحيل عن سيراميكا كليوباترا





أكد ضياء السيد المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، أن صالح جمعة لاعب وسط الفريق ، ملتزم بشدة ويخوض التدريبات بجدية مع الفريق ، مشيراً إلى أنه باقِ بصفوف سيراميكا ولا صحة لما تردد حول رحيله بنهاية الموسم الجاري .





وأضاف السيد في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "لم أتحدث مع مسئولي نادي سيراميكا كليوباترا بشأن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب النادي المصري البورسعيدي، ولم نحسم ملف الصفقات الجديدة أو الراحلين حتى الآن، وكل ما يثار حول إنضمام كمال إلى سيراميكا لا أساس له من الصحة".





وأختتم السيد: "لا أعلم مصير الدوري المصري حتى الآن، فنحن نخوض التدريبات بشكل يومي، ونستعد جيداً لاستئناف المسابقة، لكن في حال نجاح المنتخب الوطني الأوليمبي في الفوز على نظيره الأسترالي ، أتوقع إستمرار تأجيل الدوري العام".