فرج عامر: حسام حسن يمتلك 3 عروض مصرية وآخر إماراتي





أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن حسام حسن مهاجم الفريق والمعار إلى صفوف أهلي طرابلس الليبي لديه ثلاثة عروض من أندية الدوري المصري ، بالإضافة إلى عرض آخر من أحد الأندية الإماراتية .





وأضاف عامر في تصريحات لبرنامج ''البريمو: "نفاضل بين جميع العروض المقدمة إلى حسام حسن، وسنحسم هذا الملف فور انتهاء إعارة اللاعب إلى صفوف أهلي طرابلس الليبي، كما أن مبدأ الصفقات التبادلية مرفوض تماماً وخاصةً في صفقة حسام حسن ، حيث نسعى إلى تحقيق أكبر عائد مادي من بيع اللاعب سواء داخل أو خارج مصر".





وتابع عامر: "حسام حسن لم يبدِ رغبته فى اللعب بصفوف الزمالك أو الأهلي، وإذا كان الفريق الأبيض الأكثر جدية في المفاوضات فلن نمانع في إتمام الصفقة ولكن دون الدخول في صفقات تبادلية، وذلك بعد الأنباء التي ترددت بشأن رغبة سموحة في ضم مروان حمدي مهاجم القلعة البيضاء، وهذا الكلام عارِ تماماً من الصحة".



