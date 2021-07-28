Advertisements
"الغيطي": مبادرة "حياة كريمة" جاءت في وقتها وتجدد الأمل عند المصريين
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:54 ص
داليا الحسين
Advertisements
قال الإعلامي محمد الغيطي إن مبادرة "حياة كريمة" جاءت في وقتها وتجدد الأمل عند الشعب المصري بكل فئاته، مشيرًا إلى أن كل مواطن يستحق أن يكون لديه ما يسمى "بجودة الحياة".
وأضاف "الغيطي" خلال تقديمه برنامج "الثامنة مساءً"، والمذاع على فضائية "الصحة والجمال"، الثلاثاء أن جودة الحياة أحد المقاييس الدولية للسعادة وراحة الإنسان، لافتًا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تركز على جودة حياة المواطن المصري.
وأكد الإعلامي أن مشروع حياة كريمة من أهم المشروعات القومية للدولة المصرية؛ حيث يلمس "أحلام المواطن" التي يتمنى تحقيقها عبر عقود من الزمن، منوهًا بأن المبادرة موجهة للريف المصري الذي عانى من التهميش لسنوات طويلة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements