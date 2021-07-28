"الغيطي": مبادرة "حياة كريمة" جاءت في وقتها وتجدد الأمل عند المصريين

قال الإعلامي محمد الغيطي إن مبادرة "حياة كريمة" جاءت في وقتها وتجدد الأمل عند الشعب المصري بكل فئاته، مشيرًا إلى أن كل مواطن يستحق أن يكون لديه ما يسمى "بجودة الحياة".





وأضاف "الغيطي" خلال تقديمه برنامج "الثامنة مساءً"، والمذاع على فضائية "الصحة والجمال"، الثلاثاء أن جودة الحياة أحد المقاييس الدولية للسعادة وراحة الإنسان، لافتًا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تركز على جودة حياة المواطن المصري.



