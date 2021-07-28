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"الغيطي" يكشف حقيقة تحرك ميت أثناء تشييع جنازته (فيديو)

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 02:16 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الإعلامي محمد الغيطي، حقيقة تحرك ميت أثناء تشييع جنازته، قائلا: "هناك واقعة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك ميتًا عادة للحياة مرة أخرى، أثناء تشييع جنازته، فتم الذهاب به إلى المستشفى للتأكد من عودته للحياة".

ولفت "الغيطي"، خلال تقديمه برنامج "الثامنة مساءً"، المذاع على فضائية "الصحة والجمال"، مساء الثلاثاء، إلى أن المستشفى أكدت بأن الميت لم يعود إلى الحياة مرة أخرى، لافتًا إلى أن وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة أعلن وفاته بتقرير رسمي الساعة الرابعة عصرًا.

وأشار إلى أن بعض شهود العيان تحدثوا بأن المتوفى عاد للحياة مرة أخرى، وتحدث مع المشيعين، معقبًا: "رأيي إن هناك وهمًا حدث للمشيعين، واحد قال الميت صحي، فالكل صدق دون التحقق مما حدث".

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جنازة تحرك ميت بوابة الفجر الفجر

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