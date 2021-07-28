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تعرف على مُعلق مباراة مصر وأستراليا في أولمبياد طوكيو

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:58 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد الدمتناوي
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يواجه منتخب مصر الأولمبي، نظيره المنتخب الأسترالي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، من أولمبياد طوكيو 2020.

حيث يسعى المنتخب الوطني تحت قيادة شوقي غريب، لتحقيق الفوز، أملا في التأهل للدور التالي.

وخسر منتخب مصر أمام الأرجنتين في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة، بهدف نظيف، بينما تعادل أبناء شوقي غريب في المباراة الأولى أمام إسبانيا بدون أهداف.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة بتوقيت الإمارات.

ومن المقرر أن يقوم أحمد عبدة بمهمة التعليق على أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره أستراليا، في أولمبياد طوكيو.

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