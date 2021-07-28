فرج عامر: أتمنى استمرار مصطفى فتحي بصفوف سموحة





أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، بآداء مصطفى فتحي لاعب الفريق منذ قدومه معاراً من نادي الزمالك في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية .





وقال عامر في تصريحات لبرنامج ’’البريمو": "مصطفى فتحي استعاد مستواه المعهود فور انضمامه إلى سموحة ونجح في إثبات ذاته والعودة إلى صفوف المنتخب الوطني من بوابة الفريق السكندري بعد أن كان قد ابتعد عن المشاركة في المباريات مع الزمالك، كما أنه لاعب ملتزم مع زملائه و الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد سامي".





وواصل عامر: "سنتحدث مع مسئولي الزمالك عقب نهاية الموسم بشأن تجديد إعارة مصطفى فتحي أو شراءه نهائياً، ونتمنى استمراره معنا الموسم المقبل".



