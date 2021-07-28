الحرارة تتجاوز الأربعين.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع في درجات الحرارة على القاهرة والوجة البحري؛ لتتجاوز حد ٤٠ درجة خلال الأيام المقبلة، وتبلغ ذروتها بداية من الأسبوع المقبل؛ ليسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء.





وأوضحت الهيئة خلال منشور لها نشرته على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن فترات سطوع الشمس تزداد بسبب قلة السحب المحلية.





وشددت على عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة وقت الظهيرة والإكثار من تناول المشروبات الباردة.





وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 28 يوليو 2021.





وجاءت توقعات خبراء الهيئة كالآتي:





حالة الطقس نهارًا:

- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس حار رطب على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.





الظواهر الجوية: