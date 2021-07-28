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مانشستر يونايتد يسعى للتخلص من نجميه من أجل صفقات الصيف

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 01:04 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي أصبح بحاجة إلى بيع بعض لاعبيه من أجل تدعيم صفوفه في ظل رغبة الشياطين الحمر في إنفاق ما بين 75 إلى 100 مليون جنيه إسترليني في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت صحيفة تليجراف البريطانية إلى أن المان يونايتد تعاقد مع جادون سانشو من صفوف بروسيا دورتموند مقابل 73 مليون جنيه إسترليني وأصبح قريبًا من التعاقد مع الفرنسي رافائيل فاران نجم ريال مدريد.

ولفتت الصحيفة البريطانية أنه عند وصول فاران إلى مانشستر يونايتد فسيكون مجبر على بيع بعض اللاعبين ومن أبرز هؤلاء النجوم الثنائي الفرنسي بول بوجبا و الإنجليزي جيسي لينجارد.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن من المتوقع أن يكلف فاران مانشستر يونايتد ما يقارب من 42 مليون جنيه إسترليني أي أن الشياطين الحمر سيكون قد أنفق حينها 120 مليون إسترليني بالفعل وهو ما يتطلب بيع النادي للاعب واحد على الأقل.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن كيران تريبير يتواجد على رأس أولويات المان يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وستعتمد تلك الصفقة على مدى نجاح النادي الإنجليزي في السماح لأي من بوجبا أو لينجارد بالرحيل.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن باريس سان جيرمان يهتم بالتعاقد مع بوجبا، حيث بدأ وكيل أعمال النجم الفرنسي في مناقشة بنود التعاقد مع النادي الفرنسي الذي يمكنه التعاقد مع بوجبا البالغ من العمر 28 عاما.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع بوجبا في صفقة تقارب 43 مليون جنيه إسترليني مع تبقي موسم واحد في عقد النجم الفرنسي مع المان يونايتد.

وأردفت الصحيفة البريطانية أن لينجارد يواجه مستقبل مجهول مع الشياطين الحمر بعدما قضى النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف وستهام يونايتد وتألق حينها وتمكن من تسجيل 9 أهداف في 16 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن لينجارد البالغ من العمر 28 عامًا يخوض هو الآخر موسمه الأخير في عقده الحالي مع المان يونايتد ولن تقل قيمة بيعه عن 30 مليون إسترليني.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد يستهدف أيضًا التعاقد مع ساؤول نيجويز نجم أتلتيكو مدريد الإسباني ويرغب الروخيبلانكوس في الحصول على 43 مليون جنيه إسترليني من أجل التفريط في خدماته.

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