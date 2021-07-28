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المحكمة تغرم مجدي عبدالغني 200 ألف جنيه في خلافات على الميراث
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 01:19 ص
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنح الدقى، بتغريم الكابتن مجدى عبدالغني، بتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، في قضيتين جديدتين بسبب الميراث مع أقاربة.
كان عدد من أقارب الكابتن مجدي عبدالغني، أقاموا عدة دعاوى قضائية أمام محكمة الدقي ضده، على خلفية اتهامه بالامتناع عن تسليمهم حقهم في الميراث الشرعي لهم، كما طالبوا المحكمة بتطبيق القانون.
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