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المحكمة تغرم مجدي عبدالغني 200 ألف جنيه في خلافات على الميراث

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 01:19 ص
مجدي عبدالغني
مجدي عبدالغني
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنح الدقى، بتغريم الكابتن مجدى عبدالغني، بتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، في قضيتين جديدتين بسبب الميراث مع أقاربة.

كان عدد من أقارب الكابتن مجدي عبدالغني، أقاموا عدة دعاوى قضائية أمام محكمة الدقي ضده، على خلفية اتهامه بالامتناع عن تسليمهم حقهم في الميراث الشرعي لهم، كما طالبوا المحكمة بتطبيق القانون.

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محكمة مجدي عبدالغني حوادث

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