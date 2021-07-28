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أبو مسلم: الأهلي تأثر بغياب لاعبيه المتواجدين بالأوليمبياد

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 01:13 ص
الاهلي
الاهلي
أحمد عصام
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أكد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق والمدرب العام لفريق بتروچيت، أن المارد الأحمر تأثر بغياب لاعبيه المتواجدين بصفوف المنتخب الوطني الأوليمبي بدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

وقال أبو مسلم في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "الأهلي تأثر بغياب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق ، بالإضافة إلى أكرم توفيق الذي أثبت جدارته في مركز الظهير الأيمن ،  وأخيراً صلاح محسن و طاهر محمد طاهر .

وأختتم أبو مسلم: "الأهلي سيتأثر كثيراً بغياب محمد هاني عن المباراة المقبلة أمام أسوان بعد غد الخميس، خاصةً في ظل تواجد الثنائي أكرم توفيق و أحمد رمضان بيكهام ضمن صفوف المنتخب الأوليمبي في طوكيو، ولذلك أرى أن رامي ربيعة الأفضل لتعويض غياب محمد هاني ، فقد سبق له اللعب بهذا المركز في أكثر من مباراة".

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