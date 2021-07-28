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حسام غريب : الأوليمبياد أقوى من كأس العالم.. ومباراة اليابان ليست سهلة

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 01:15 ص
منتخب اليد
منتخب اليد
أحمد عصام
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أكد حسام غريب نجم كرة اليد المصرية السابق أن مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الياباني صباح الغد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دورة الألعاب الأوليمبية المقامة بطوكيو ليست سهلة، مشيراً إلى أن منتخب الساموراي منظم للغاية ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين، واستعد جيداً قبل البطولة .

وأضاف غريب في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "دورة الألعاب الأوليمبية أقوى من كأس العالم ، وتضم المنتخبات الأفضل ، كما أن المنتخب الوطني قدم مباراة كبيرة أمام نظيره البرتغالي في الجولة الأولى واستحق الفوز".

وتابع غريب: "المنتخب الدنماركي بطل العالم في آخر نسختين، ولذلك فالخسارة أمامه ليست نهاية المطاف، ولدي ثقة كبيرة في لاعبينا والجهاز الفني للفوز على اليابان صباح الغد".

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