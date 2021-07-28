بإطلالة مثيرة.. مروة الأزلي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة مروة الأزلي، جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت مروة الأزلي بإطلالة أنيقة مرتدية فستاناً شيفون باللون الأسود، عاري الصدر والكتفين كما تركت شعرها البني الطويل مُنسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن مروة الأزلي شاركت فى رمضان الماضي بمسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كل من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.



