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طارق الفقي: سنرى سوهاج جديدة خلال الفترة المقبلة (فيديو)
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 03:25 ص
أمنية فوزي
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قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن سوهاج محافظة زراعية من الأساس، متابعًا: "سوهاج ستكون محافظة زراعية صناعية خلال الفترة المقبلة".
وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الغيطي، ببرنامج "الثامنة مساءً"، المذاع على فضائية "الصحة والجمال"، أن المشروعات الصناعية تقام تحت إشراف وزارة التنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية، بتكلفة تتخطى 4 مليار جنيه.
وأكد محافظ سوهاج، أنه يتم تغيير شكل محافظة سوهاج الزراعية بإضافة المشروعات الصناعية لها، مشددًا على أن سوهاج ستكون مختلفة تمامًا لتتناسب مع الجمهورية الجديدة.
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