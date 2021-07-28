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بالتردد.. تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في الأولمبياد

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 01:33 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد الدمتناوي
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يلاقي منتخب مصر الأولمبي، نظيره المنتخب الأسترالي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، من أولمبياد طوكيو 2020.

حيث يسعى المنتخب الوطني تحت قيادة شوقي غريب، لتحقيق الفوز، أملا في التأهل للدور التالي.

وخسر منتخب مصر أمام الأرجنتين في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة، بهدف نظيف، بينما تعادل أبناء شوقي غريب في المباراة الأولى أمام إسبانيا بدون أهداف.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة بتوقيت الإمارات.

وقامت شبكة قنوات بي إن سبورتس بالإتفاق مع اللجنة المسئولة عن تنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2021، بنقل كافة المباريات الرياضية في الرياضات المختلفة من خلال قنوات بي إن سبورتس إكسترا 1 و2، حيث تنقل أيضًا على قناة بي إن سبورت المفتوحة، والتي ترددها كالتالي:

القمر الصناعي: النايل سات.
التردد:12604.
الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.
تردد قناة bein sport extra 2
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12604.
الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.

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الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصر وأستراليا المنتخب الاوليمبي

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