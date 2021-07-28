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مدافع مانشستر يونايتد مطلوب في نيوكاسل

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 01:36 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن رغبة نادي نيوكاسل في التعاقد مع أحد مدافعي مانشستر يونايتد، في ظل اقتراب الشياطين الحمر من التعاقد مع رافائيل فاران من صفوف ريال مدريد خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "تليجراف" البريطانية، فأن يصبح أكسل توانزيبي، مدافع مانشستر يونايتد، أول صفقات نيوكاسل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأضافت:"بعد إنهاء مانشستر يونايتد من ضم فاران، في ظل بدء نيوكاسل المحادثات بالفعل مع الشياطين الحمر تمهيدًا لضم اللاعب هلال الفترة القادمة".

وتابعت:"ورحب نيوكاسل بضم توانزيبي البالغ من العمر 23 عامًا، سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، مع تفضيل الخيار الأخير في ظل ضعف الميزانية التي يمتلكها الفريق من أجل الصفقات".

وشارك توانزيبي 18 لقاء رفقة المدرب أولي جونار سولسكاير الموسم الماضي، ولكنه فشل في فرض نفسه على التشكيل الأساسي للشياطين الحمر، وبات واضحًا حاجته إلى المزيد من الوقت للتطور.

والجدير بالذكر أن توانزيبي شارك تحت قيادة ستيف بروس، مدرب نيوكاسل، مرتين من قبل على سبيل الإعارة في أستون فيلا، عندما كان تواجد الأخير في التشامبيونشيب.

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نيوكاسل مانشستر يونايتد

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