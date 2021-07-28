ياسمين صبري تعبر عن حبها لله تعالى .. فماذا قالت؟

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها،ىتغريدة لها، عبر حسابها على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، عبّرت فيها عن حبها لـ"الله".



وكتبت ياسمين صبري عبر تويتر: "‏بحبك يا الله. أنت دائما في القلب️"، وحاز المنشور على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم الفنان أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.