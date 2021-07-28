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أمين صندوق الزمالك: نتعرض للانتقادات رغم الصعوبات

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 01:39 ص
الزمالك
الزمالك
حسام مجدي
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تحدث طارق جبريل أمين صندوق الزمالك، عن الصعوبات التي تواجه الادارة خلال الفترة الأخيرة.

وقال جبريل لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "نحاول الان تقسيط مستحقات اللاعب أتشمبونج، الغرامة نهائية، على الزمالك قضايا ماليه تبلغ ال30 مليون جنيها.


واردف: نبحث في جدوى الاستئناف على كل قضية واذا كانت نسبة القبول عاليه ندفع قيمة الاستئناف ونستكمل الاجراءات مشيرا بان قيمة الاستئناف تبلغ 10 الاف يورو.

وافصح: تم تخفيض غرامة معروف يوسف إلى 8 مليون جنيه وندرس الان الموقف في تلك الغرامة.

وتابع: نعمل جميعا بشكل يومي بدون راحة ولمدة 24 ساعة، ورئيس النادي يعمل وكأنه موظف صغير.

واشار: البعض ينتقدنا دون ان يعلم كم الصعوبات التي تواجهنا، هناك مطالبات من الفيفا قيمتها ربع مليار جنيها تقريباً.

وافصح: الزمالك لديه امكانيات جيدة ولكن كانت مهدرة وغير منظمة، عملنا على تسوية الضرائب والتامينات بشأن مستحقات قديمة.

واتم: لدينا خطط لكل شيء تخص فرق النادي ومنها فريق الكرة وتجديد العقود.

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