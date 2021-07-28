أمين صندوق الزمالك: نتعرض للانتقادات رغم الصعوبات





تحدث طارق جبريل أمين صندوق الزمالك، عن الصعوبات التي تواجه الادارة خلال الفترة الأخيرة.





وقال جبريل لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "نحاول الان تقسيط مستحقات اللاعب أتشمبونج، الغرامة نهائية، على الزمالك قضايا ماليه تبلغ ال30 مليون جنيها.









واردف: نبحث في جدوى الاستئناف على كل قضية واذا كانت نسبة القبول عاليه ندفع قيمة الاستئناف ونستكمل الاجراءات مشيرا بان قيمة الاستئناف تبلغ 10 الاف يورو.





وافصح: تم تخفيض غرامة معروف يوسف إلى 8 مليون جنيه وندرس الان الموقف في تلك الغرامة.





وتابع: نعمل جميعا بشكل يومي بدون راحة ولمدة 24 ساعة، ورئيس النادي يعمل وكأنه موظف صغير.





واشار: البعض ينتقدنا دون ان يعلم كم الصعوبات التي تواجهنا، هناك مطالبات من الفيفا قيمتها ربع مليار جنيها تقريباً.





وافصح: الزمالك لديه امكانيات جيدة ولكن كانت مهدرة وغير منظمة، عملنا على تسوية الضرائب والتامينات بشأن مستحقات قديمة.





واتم: لدينا خطط لكل شيء تخص فرق النادي ومنها فريق الكرة وتجديد العقود.



