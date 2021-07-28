Advertisements

تعليق قوي من وزير ري جنوب السودان على أزمة السد الإثيوبي (فيديو)

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 08:01 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
أمنية فوزي
Advertisements
قال ماناوا بيتر، وزير الري في دولة جنوب السودان، إن 70% من قيادات جنوب السودان خريجي الجامعات المصرية، مؤكدًا أن مصر وجنوب السودان لديهما تاريخ طويل ومشترك.

وأضاف "بيتر"، خلال حواره مع قناة "تين"، أن سياسة مصر الخارجية مع الدول الإفريقية تغيرت لأفضل بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على تأهيل القطاع الطبي بدولة جنوب السودان.

وعن أزمة السد الإثيوبي، قال إن معظم الصراعات خلال السنوات المقبلة ستكون حول مصادر المياه؛ لذلك الأمن المائي مهم، والاتفاقات حوله مهمة؛ لأن المياه تمثل الأمن القومي للدول، مشددًا على أن المياه أصبح عنصرًا مهمًا للتكامل بين الدول.

وشدد وزير الري، على أنه لا بد من الاستخدام العادل والمعقول للمياه في كل دولة، وعدم المساس بحصص الدول الأخرى من دول المصب، مؤكدًا أنه لا بد من وضع قوانين جديدة، وألا تنفرد دولة باتخاذ القرار فيما يخص الدول الأخرى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جنوب السودان بوابة الفجر الفجر السد الإثيوبي

أخبار تهمك

كومان يرفض صفقتين سوبر في برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

منذ أقل من ساعة

عضو بغرفة السياحة يصدم الجميع بأسعار الساحل الشمالي للمصريين والأجانب (فيديو)

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. نجم جديد يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 6 ساعات

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 10 ساعة

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ حوالي 11 ساعة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ حوالي 17 ساعة

ابنة عم الطبيبة المقتولة تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

منذ 34 دقيقة

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تطورات مفاجئة في تجديد عقد ليونيل ميسي مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

السودان: من المحتمل وقوع أضرار تتعلق بالتشغيل غير الآمن للخزانات

إثيوبيا تأمر دبلوماسييها في كافة الدول للتحرك بشأن سد النهضة

ضغوط أمريكية.. تصريح جديد من إثيوبيا يثير الجدل حول مفاوضات السد

"عبد العاطي" يستقبل "ماناوا بيتر" وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان

"حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل".. أحدث دراسات نائب رئيس مجلس الدولة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:41 ص

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

ابنة عم الطبيبة المقتولة تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

07:46 ص

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

08:39 م

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

07:30 ص

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

09:57 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان