تعليق قوي من وزير ري جنوب السودان على أزمة السد الإثيوبي (فيديو)

قال ماناوا بيتر، وزير الري في دولة جنوب السودان، إن 70% من قيادات جنوب السودان خريجي الجامعات المصرية، مؤكدًا أن مصر وجنوب السودان لديهما تاريخ طويل ومشترك.





وأضاف "بيتر"، خلال حواره مع قناة "تين"، أن سياسة مصر الخارجية مع الدول الإفريقية تغيرت لأفضل بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على تأهيل القطاع الطبي بدولة جنوب السودان.





وعن أزمة السد الإثيوبي، قال إن معظم الصراعات خلال السنوات المقبلة ستكون حول مصادر المياه؛ لذلك الأمن المائي مهم، والاتفاقات حوله مهمة؛ لأن المياه تمثل الأمن القومي للدول، مشددًا على أن المياه أصبح عنصرًا مهمًا للتكامل بين الدول.



